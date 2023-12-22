Автобус № 198 изменит маршрут

На перекрестке проспекта Просвещения специалисты ремонтируют дорогу.

Сегодня, 27 мая, на перекрестке проспекта Просвещения у улицы Есенина проходят дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

В связи с ремонтом дороги автобус № 198 свернет с привычного пути. Он будет следовать от улицы Федора Абрамова по действующей трассе до проспекта Просвещения, далее по проспекту Просвещения, затем по улице Ивана Фомина, после по Сиреневому бульвару, затем по улице Есенина. После этого автобус вернется на действующую трассу.

Ранее мы писали, что с 26 по 28 мая будет ограничено движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта (нечетная сторона). Проезд ограничат от Бассейной улицы до площади Конституции.

Фото: Piter.tv