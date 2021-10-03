Ковид в эпоху постмодерна. Наблюдения историка Андрея Буровского

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский в новом выпуске своего видеоблога размышляет о ценности и важности информации в пандемийную эпоху.

Мне сегодня сообщили, что никакого ковида на свете не бывает, ну и то, что у меня ковида тоже нет. Что у меня иллюзии сплошные. Я выгуливал собачку и встретился с людьми, с которыми не выгуливал песика уже с мая месяца. Естественно, они меня спрашивают, куда же я девался – я объясняю, что у меня была тяжелая форма ковида. И тут мне громко, уверенно и однозначно говорят – нет никакого ковида! Не было у тебя ковида. Была обычная пневмония, как и всегда бывает. Громко, уверенно, нагло! Надо было слышать, как.

И вот, размышляя о том, почему антиковидники, как правило, представлены людьми очень агрессивными, очень активными, решительными, уверенными и при том чудовищно невежественными… Мне пришлось вскрыть определенные пласты современного бытия и мне кажется, что некоторые закономерности более-менее понятны. Вот после того удивительного события, после которого оказалось, что ковида у меня никогда не было, это мне причудилось. Кажется, до конца понял одну из закономерностей. Много чего есть, много какие причины заставляют всерьез принимать людей-антиковидников. Тяжкое наследие московской цивилизации – оно и есть и тяжкое наследие советской власти.

Людям столько врали, что они уже ни во что не верят. Власти скажут, что "дважды два – четыре", Земля круглая: люди будут сомневаться – может на самом деле дважды два – пять, а Земля восьмиугольная? А для чего нам власти сообщают? Врут, небось. Все это есть, но по всему миру, везде, срабатывают эти закономерности. Антиковидники, антипрививочники – люди громогласные, абсолютно уверенные в себе и одновременно чудовищно невежественные. Почему люди слушают людей? Пафосных и агрессивных – более-менее понятно, тут срабатывает психологический закон. Обычно кто говорит громко и уверено? Кто точно знает. Ну если не знаешь, чего-то не будешь говорить громко и решительно. А если ты ничего не знаешь, но все равно говоришь громко и уверено? Срабатывает стереотип, если громогласен – значит, знает. Подсознательно срабатывает стереотип – этот знает. Этот понимает, что говорить.

Ученый – он же мнется. Да, "судя по всему", "согласно последним данным"… проявляет неуверенность. Но почему этот стереотип срабатывает у невежественных людей, почему их слушают? Первая причина тоже понятна. Невежественны, поэтому говорят громко и уверено. Но почему невежественные чувствуют себя в праве и в силе? Ведь так было не всегда. Еще в начале XX века, по крайней мере, в Cоветском союзе, а в Европе в XX столетии дурак знал, что он дурак. Вот и посиди там в сторонке, послушай умных. Ведь сейчас невежды чувствуют себя очень уверенно, решительно, ведут себя властно, население слушают, почему? Похоже проблема в том, что во всем мире после Первой мировой войны закончилась эпоха модерна. Модерн стоял на идее деяния, совершения чего-то. Хорош был тот, кто знает, умеет и способен осуществить. Это был главный человек, квалифицированный человек. И все его слушались.

Неважно, насколько квалифицированный человек попадает в традицию, какого он пола, возраста, национальности, цвета кожи. Важно то, что он умеет и знает больше других. И в этой области извольте его слушаться. Результативный человек – в центре всего и значит, мы ищем некий идеал. Мы уважаем тех, кто лучше нас, кто умнее нас, кто лучше знает. Мы смотрим на него, как на более лучшего и совершенного. Мы уважаем его.

Теперь наступила эпоха постмодерна. У него другая идеология. Не надо никакого достижения, не надо ничего делать нового, нужно переживать и переосмысливать уже сделанное. Но если мы пишем "Остров сокровищ", то мы живем в эпоху модерна. Мы создаем произведение, которого не было. А теперь мы снимаем мультфильм, где по-идиотски выворачиваются те же самые образы, уже созданные. Мы смеемся над ними, превращаем их в анекдот, вот это постмодерн. Классический жанр постмодерна – анекдот. Принижение, осмеивание, всего высокого, героического. Раз новое делать не надо, то главным становится общение, тусовка. А кто является лидером тусовки? Такой же как мы. Зачем нам человек лучший? Он же нам комплекс неполноценности создаст. Можно ничего не знать и быть личностью. И искать такого же, не знающего вровень себе. Почему даже крупные общественные политические деятели стараются стараться глупее, чем они есть? Чтобы сойти для избирателей за своего. Такой же как мы. А если он выхваляется, показывает, что умный – он не свой, мы его не хотим слушать.

Приходит доктор наук, объясняет про тот же самый ковид. У нас же головка заболит от страшных умственных усилий, нам трудно его слушать, нам не хочется. Мы не желаем совершать усилие. Мы выбираем слушать тетю Машу. Почему тетя Маша лидер? Почему она лучше знает, чем доктор наук, есть ковид или нет? А потому что на нас похож. Похожий, понятный, не вызывает протеста. И вот постмодернизм – огромный вал невежества, который катится по всему миру. Иерархии квалификации нет. Ну скажем так, она яростно отрицается. И человек очень легко, очень естественно делает своими лидерами теть Маш и дядь Петь. Лишь бы были похожи на него.

Все, кого называют образованными и квалифицированными, замыкаются в некую касту. Они друг для друга авторитетны, а для большинства населения – нет. Их просто не слышат. Они слишком не похожи на, извиняюсь за выражение, народные массы, и в слишком большой степени заставляют людей думать, а люди этого не любят. Мы живем в мире, который очень любит думать, а в ситуации ковида, это сказывается самым трагическим образом. Задумайтесь над этим, если не боитесь, что заболит головка.