В СПбГУ откроется выставка памяти Татьяны Юрьевой

Основатель и руководитель Музея современных искусств имени С. П. Дягилева СПбГУ скончалась в октябре.

С четверга, 11 ноября, в Музее современных искусств имени С. П. Дягилева СПбГУ откроется выставка "Памяти Татьяны Юрьевой, создателя Музея", сообщила пресс-служба вуза.

Татьяна Семеновна Юрьева была доктором искусствоведения, профессором университета. В вузе уточнили, что она обладала невероятной харизмой, смелыми, независимыми суждениями, всегда чувствовала пульс современности и поэтому была особенно любима молодежью.

Экспозиция раскроет научную, кураторскую и преподавательскую деятельность Татьяны Семеновны. Посетители увидят портреты специалиста, созданные известными петербургскими художниками, а также избранные произведения искусства из коллекции музея, публикации Татьяны Семеновны и другие документы. Более подробную информацию о выставке можно получить по ссылке.

Фото: МУЗЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ им. Дягилева СПбГУ / Вконтакте