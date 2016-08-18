Лидер-гитарист группы "Зоопарк" Александр Храбунов ушел из жизни

Мужчина был единственным музыкантом, кроме Майка Науменко, который играл в "Зоопарке" с момента основания до закрытия группы.

Сегодня, 1 сентября, ушел из жизни один из основателей группы "Зоопарк", музыкант Александр Храбунов. Об этом сообщили в группе "Ценители группы Зоопарк" в "ВКонтакте"

Александру Храбунову в сентябре исполнилось бы 62 года. Он родился в Петрозаводске. Будучи студентом основал группу "Прощай, чёрный понедельник". Вместе с Майком Науменко стал создателем "Зоопарка", он был гитаристом. Некоторое время Храбунов играл сразу в двух коллективах.

После смерти Науменко Александр Храбунов сотрудничал с разными музыкальными коллективами.

Фото: Дмитрий Акимов