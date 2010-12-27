Писательница и актриса Тамара Петкевич скончалась в Петербурге

Стало известно, что автор книг о сталинских лагерях и актриса Тамара Петкевич скончалась в Северной столице. Женщине было 97 лет.

В среду, 18 октября, из жизни ушла писательница и актриса Тамара Петкевич. На момент смерти ей было 97 лет. О ее кончине на своей странице в Facebook написал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский

"До последних дней она сохраняла ясность мысли и твердость духа. Мы с помощниками навещали ее в квартире на Пушкинской улице и как могли, заботились о ней. Светлая память прекрасному человеку", - добавил Вишневский.

Тамара Петкевич провела семь лет в лагере за контрреволюционную деятельность. Уже там начала пробовать себя на сцене. После реабилитации окончила театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. В 90-х написала книгу о сталинских лагерях "Жизнь — сапожок непарный".