Умер актер из "Кортика" и "В июне 41-го" Виталий Быков

Ему было 80 лет.

На 81-м году ушел из жизни советский и белорусский актер Виталий Быков. Об этом сообщает пресс-служба Минского драматического театра имени Максима Горького.

Быков скончался 27 декабря. Причина смерти актера не указывается. Дату и место похорон объявят позже.

Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича. из сообщения Минского драмтеатра им. Максима Горького

Быков известен своими ролями в фильмах "Кортик", "Бронзовая птица" и "В июне 41-го". Всего актер снялся в 25 фильмах и сериалах. На сцене театра он сыграл более 60 ролей. Быков был награжден благодарностью и почетной грамотой коллегии Минкульта СССР и президиума ЦК профсоюза работников культуры и другими премиями.

Ранее детский писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет.

Фото: ВК / Театр имени М.Горького в Минске