Актер из фильма "Брат" Владимир Ермилов скончался в Петербурге

Российский актер театра и кино Владимир Ермилов ушел из жизни на 67-м году. Родственники артиста сообщили, что его кончину, вероятно, спровоцировала болезнь сердца. Об этом пишет spb.aif.ru.

Как рассказали близкие, Ермилов долгое время испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой. В минувшую пятницу актера выписали из лечебного учреждения, а уже в воскресенье, 21 декабря, он покинул мир, находясь дома. Точную причину смерти установят после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Творческий путь Владимира Ермилова в кинематографе начался в конце 80-х годов ХХ столетия. Широкой аудитории он запомнился исполнением ролей в популярных телесериалах "Улицы разбитых фонарей" (16+) и "Бандитский Петербург" (18+). Помимо телевизионных проектов, артист участвовал в съемках художественных фильмов, и однажды на съемочной площадке легендарного фильма "Брат" (18+) произошел случай, едва не ставший трагическим: в ходе одной из сцен Сергей Бодров-младший нечаянно прострелил руку Владимиру Ермилову, но актер сумел избежать тяжелых последствий.

Фото: кадр из сериала "Невский" (2014-2015)