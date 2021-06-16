В Петербурге готовят первый в России видеоучебник социокультурной адаптации через театр

Над проектом работает Социально-Художественный театр Петербурга.

Первый в России видеоучебник по социокультурной адаптации личности с помощью театрального искусства находится на стадии завершения. Уникальный документальный фильм создаётся Социально-Художественным театром Санкт-Петербурга по методу Ларисы Грачёвой.

Много лет театральный педагог, профессор РГИСИ Лариса Грачёва с учеными исследовала влияние актерских упражнений на возможности социальной адаптации.

Социальный театр помогает трудным подросткам, детям-сиротам, зависимым и созависимым. Методики разрешают психологические кризисы и возвращают людей в социум.

Видеокнига станет незаменимым помощником для всех социально-художественных проектов России, которым так не хватает материалов для работы с особыми участниками.

Материал подготовили: Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова