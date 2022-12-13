Сутки 23 марта могут стать самыми тёплыми в Петербурге за весь ряд наблюдений

Абсолютный рекорд среднесуточной температуры для 23 марта всего +6,7 градуса, отмечен он был в 1981 году.

Сутки 23 марта 2023 года могут стать самыми тёплыми в Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Супер тёплая ночь в Петербурге, температура воздуха сейчас +6 градусов.Такой температуры не было даже днём в прошедшие несколько теплых суток. Но… рекорда этой ночи не получилось, так как вчерашний "холодный" день испортил всю запланированную тенденцию потепления. Александр Колесов, синоптик

Днём 23 марта тёплый воздух продолжит поступать, с середины дня выглянет солнце и еще немного прогреет воздух. В Петербурге ожидается до +10…+11 градусов, но дневного рекорда не ожидается. Рекорд принадлежит 1981 году, когда 23 марта было +12,9 градуса.

При этом, абсолютный рекорд среднесуточной температуры для 23 марта всего +6,7 градуса, отмечен он был тоже в 1981 году, и сегодня он будет перекрыт. Поэтому сутки 23 марта 2023 года могут стать самыми тёплыми в Северной столице за весь ряд инструментальных наблюдений.

Фото: Piter.tv