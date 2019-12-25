На "Фрунзенской" установили первый камень фасада нового вестибюля

Диспетчерский центр метро готов на 60%.

В Петербурге продолжается реконструкция вестибюля станции метро "Фрунзенская". На стройплощадке состоялась церемония установки первого облицовочного камня фасада. В мероприятии участвовали вице-губернатор Кирилл Поляков, глава Комтранса Денис Минкин, начальник метрополитена Евгений Козин и другие официальные лица.

Сейчас на объекте ведётся строительство Диспетчерского центра подземки. Монолитный каркас здания выполнен на 60%. Уже готовы конструкции подземной части и первого этажа. Стены и колонны второго этажа готовы на 97%, перекрытия — на 69%. На третьем этаже работы продолжаются.

Параллельно идёт монтаж эскалаторного оборудования. В эскалаторном тоннеле демонтированы старые машины, завершён ремонт обделки наклонного хода и возведены новые железобетонные конструкции. В ближайшее время строители приступят к монтажу наружных и внутренних коммуникаций, устройству навесного вентилируемого фасада и отделке.

После завершения работ здание вестибюля станет семиэтажным — два этажа будут подземными. Общая площадь объекта составит около 7,8 тыс. кв. м. Станция закрылась на реконструкцию летом 2024 года, завершить работы планируют к 1 июня 2027 года.

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Фото: Комитет по транспорту