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Стала известна реакция Германии на статью Путина о Второй мировой войне

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О реакции немецкой общественности рассказал российский посол в Берлине.

По словам посла России в Берлине Сергея Нечаева, которые приводит "РИА Новости", статья президента активно обсуждается, причем в самых разных кругах: от политических до научных. Не обошла она стороной и широкую общественность ФРГ.

При этом в диппредставительстве, отмечает Нечаев, все "видят, фиксируют и будут это анализировать".

Статья российского лидера о Второй мировой войне "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны") была опубликована 18 июня и вызвала широкие обсуждения в стране и мире. 

Ранее посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

Видео: kremlin

 

 

 

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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