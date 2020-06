Стала известна реакция Германии на статью Путина о Второй мировой войне

О реакции немецкой общественности рассказал российский посол в Берлине.

По словам посла России в Берлине Сергея Нечаева, которые приводит "РИА Новости", статья президента активно обсуждается, причем в самых разных кругах: от политических до научных. Не обошла она стороной и широкую общественность ФРГ.

При этом в диппредставительстве, отмечает Нечаев, все "видят, фиксируют и будут это анализировать".



Статья российского лидера о Второй мировой войне "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны") была опубликована 18 июня и вызвала широкие обсуждения в стране и мире.

Ранее посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина.

Видео: kremlin