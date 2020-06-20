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Вчера, 21:21
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Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

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Публикация за авторством главы РФ дала старт дискуссии

Статья президента России Владимира Путина "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" для американского журнала The National Interest вызвала значительный интерес в США. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, публикация за авторством главы РФ дала старт дискуссии. Некоторые из его собеседников подчеркнули важность серьезного разговора об исторической памяти и отметил ее влияние на современные политические отношения и отношения в области безопасности. 

Напомним, что в своей статье помимо исторической темы Владимир Путин затронул вопросы сотрудничества стран в сферах здравоохранения, мировой экономики и окружающей среды.

Видео: YouTube / Посол России

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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