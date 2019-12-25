Ученики 9-10-х классов прошли маршрут по "Заводу профессий будущего".

Петербургские девяти- и десятиклассники смогли примерить на себя рабочие специальности: в карьерном центре "Работа молодежи России" для них провели ярмарку профессий "Компетенции будущего". Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Мероприятие построили как маршрут по интерактивному "Заводу профессий будущего", а свои площадки на нём представили ведущие предприятия города. Школьники получили учебные трудовые книжки и попробовали себя в роли токарей, сварщиков и других специалистов.

Беглов в соцсетях отметил, что подобные форматы помогают решать задачи национального проекта "Кадры" и благоприятно влияют на профессиональное самоопределение: соотнося собственные интересы с потребностями предприятий, школьники делают осознанный выбор трудового пути.

Кроме того, для ребят организовали мастер-классы, где их знакомили с производственными процессами, отделами и особенностями работы. Завершив маршрут и сдав трудовые книжки, школьники получили памятные расчётные листы и подарки.

Фото: Piter.TV