Петербургские девяти- и десятиклассники смогли примерить на себя рабочие специальности: в карьерном центре "Работа молодежи России" для них провели ярмарку профессий "Компетенции будущего". Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.
Мероприятие построили как маршрут по интерактивному "Заводу профессий будущего", а свои площадки на нём представили ведущие предприятия города. Школьники получили учебные трудовые книжки и попробовали себя в роли токарей, сварщиков и других специалистов.
Беглов в соцсетях отметил, что подобные форматы помогают решать задачи национального проекта "Кадры" и благоприятно влияют на профессиональное самоопределение: соотнося собственные интересы с потребностями предприятий, школьники делают осознанный выбор трудового пути.
Кроме того, для ребят организовали мастер-классы, где их знакомили с производственными процессами, отделами и особенностями работы. Завершив маршрут и сдав трудовые книжки, школьники получили памятные расчётные листы и подарки.
Фото: Piter.TV
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