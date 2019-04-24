В полу Суворовского училища Петербурга нашли дыру на 150 миллионов рублей

Рассматривается дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями.

В Петербурге возбудили уголовное дело за хищение денежных средств, выделенных на строительные работы в Суворовском училище. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Следственные органы считают, что в пятикратном увеличении сметы на работы отвечают представители Минобороны. Рассматривается дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями. Обвиняется глава регионального управления заказчика капстроительства ЗВО Юрия Домолазова. Его подозревают в хищении 151 млн рублей, выделенных на укладку паркета. Однако объявление чиновнику еще не предъявили.

Напомним, что в 2013 году здание Кадетского ракетно-артиллерийского корпуса выделили под создание Суворовского училища. Подрядчиком работы сделали Главное управление обустройства Минобороны. Компания получила контракт на 4 млрд рублей. Она наняла субподрядчика - реставрационную фирмы "Деметра". Восстановление объекта включало в себя укладку паркета в главном корпусе. Частично объект имеет охранный статус. Однако общежитие, учебное здание и спальни имеют статус культурного памятника. В перечень охраняемых включены Николаевский и Георгиевский зал. Там должны были уложить специальный паркет. Однако везде положили штучный паркет, а работы посчитали как щитовые. По версии следствия, фактически работы стоили 35 миллионов. Однако согласно акту, за них заплатили 186 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские суворовцы показали Путину роботов-минеров.

Фото: Piter.tv

