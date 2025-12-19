Эксперт объяснил лидерство Петербурга по снижению смертности в ДТП

Успехи города основаны на множестве взаимосвязанных факторов

Петербург занял лидирующие позиции по показателям снижения смертности в дорожных происшествиях в 2025 году, согласно статистике МВД России. По данным комитета по транспорту, в 2025 году уровень смертности в результате ДТП в Петербурге составил 2,6 случая на каждые 100 тысяч жителей, что значительно меньше средних показателей по стране. Число погибших в инцидентах по вине водителей сократилось на внушительные 78%. На это обратил внимание spb.aif.ru.

Заместитель главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков указал, что столь высокие достижения достигнуты благодаря внедрению принципиально новых методов управления транспортным потоком. Ключевыми элементами успеха стали цифровизация, обновление транспортной инфраструктуры и целенаправленная работа с зонами повышенной опасности.

Особое внимание уделяется проблемам так называемых "очагов аварийности". В 2024 году в городе насчитывалось 72 опасных участка дорог, из которых 54 уже снабжены системами фиксации нарушений, а остальные находились в стадии доработки. В течение девяти месяцев 2025 года количество таких участков сократилось до 23, семь из которых уже оснащены видеокамерами, а установка камер на оставшихся 16 участках планируется завершить до конца 2026 года.

Эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов подчеркнул, что успехи Петербурга основаны на множестве взаимосвязанных факторов. Показатель социальной угрозы на 100 тысяч населения отражает эффективность мер, принимаемых для обеспечения безопасности дорожного движения. Сюда входят качество содержания дорог, уборка улиц, организация дорожного движения и улучшения условий перемещения пешеходов.

По мнению эксперта, ключевой фактор успеха заключается не столько в объеме финансирования, сколько в грамотном его распределении.

Фото: Piter.TV