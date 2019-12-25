Приключение кошки в Тосно: Падение с балкона на крону деревьев вызвало спасательную операцию

Спасательный отряд Тосно оказал помощь владельцам домашней кошки после необычного происшествия, произошедшего на улице Ленина.

Согласно полученной информации, кошка неосторожно упала с балкона и оказалась на кроне деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Служба спасения получила вызов от обеспокоенных жителей, которые стали свидетелями несчастного случая. Немедленно реагируя на ситуацию, команда спасателей прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки.

Спасатели с профессиональной ловкостью и осторожностью осуществили операцию по спасению кошки, которая, кажется, оказалась в шоке и испуге после падения.

Неопытность в пребывании на деревьях явно стала причиной, по которой она вырвалась из рук спасателей и скрылась среди листвы. В настоящее время кошка находится вне опасности, но ее владельцы озабочены ее безопасностью и не собираются прекращать поиски, пока любимица не вернется домой

Ранее сообщалось, что во Всеволожске спасли бенгальскую кошку, проломив стены в трёх квартирах

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти