В выходные на Южном участке ЗСД могут ввести временные ограничения

Изменения будут вызваны организацией официальных мероприятий.

Жителей Петербурга уведомили о вероятных временных изменениях в движении автомобилей с 21 по 22 декабря, которые будут вызваны организацией официальных мероприятий. Об этом информирует "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу Западного скоростного диаметра (ЗСД).

В указанные выходные дни возможно временное прекращение автомобильного трафика на южном отрезке ЗСД, идущем от кольцевой автодороги Юга до набережной реки Екатерингофки и обратно.

Представители оператора посоветовали автомобилистам заблаговременно планировать маршруты, учитывать возможные задержки в пути, применять навигационные приложения и следить за ситуацией на дорогах, принимая во внимание уведомления на специальных информационных табло.

Ранее мы сообщили о том, что птербуржцы готовы нарушать скоростной режим по ситуации.

Фото: Piter.TV