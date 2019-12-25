В Петербурге открылся кинолекторий об истории города "История на экране"

Архивный центр Петербурга запустил показы фильмов об истории города.

В новом архивно-музейном центре Петербурга на Заневском проспекте начал работу кинолекторий "История на экране". Проект реализуют Архивный комитет Санкт-Петербурга совместно с киностудиями "Ленфильм" и "КиноМельница" при поддержке Комитета по культуре.

Программа рассчитана на 10 тематических встреч. Посетителям покажут документальные фильмы об истории Северной столицы, после чего состоятся обсуждения картин с участием экспертов и историков.

Первым фильмом лектория стал документальный "Блокадный зоопарк" режиссера Андрея Егорова, снятый по сценарию Анатолия Аграфенина. В основу картины легли архивные документы, рассказывающие о работе Ленинградского зоосада во время Великой Отечественной войны.

Несмотря на близость к линии фронта, учреждение продолжало работать в течение всей блокады. Сотрудники зоопарка ухаживали за животными в условиях постоянных обстрелов, отсутствия электричества и водоснабжения, а также сильных морозов. Благодаря их работе удалось сохранить более 100 животных и птиц.

Особое место в истории блокадного зоосада занимает бегемотиха Красавица и сотрудница Евдокия Дашина, которая продолжала заботиться о животном и помогла ему пережить блокаду. Кинопоказы и последующие дискуссии будут проходить еженедельно в большом зале архивного центра до середины декабря. В программу также включили документальные ленты "Маяк Петра Великого", "Самая дорогая награда", "Путешествие из Ленинграда в Петербург" и другие фильмы.

Фото: пресс-служба Смольного