Ищите меня здесь: петербуржец поставил геометку для своей смерти

Тело нашли в Александровском парке.

Сотрудники полиции нашли тело молодого человека в Пушкине. Конечный пункт своего жизненного пути он обозначил на карте заранее. Об этом сообщает "Фонтанка" 2 мая.

Известно, что накануне в полицию обратился друг, который переживал за своего товарища. Молодой человек обратил внимание на последнее сообщение, которое погибший оставил в социальной сети своим знакомым. В нём говорилось о "путешествии в вечность", а также там было указано место рядом с Кузьминским шоссе, где предпологалось, и будет найдено тело.

Сотрудники полиции осмотрели всю магистраль, но юноши там не было. Тело 23-летнего местного жителя нашли в Александровском парке, который расположен неподалёку от оставленной геометки.

Фото: Google.Карты