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"Жар-Птица" покидает Новую Галандию
Сегодня, 15:21
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nadiputintseva
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"Жар-Птица" покидает Новую Галандию

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Арт-объект в Новой Голландии демонтируют

Невероятно красочная инсталляция, охватившая площадь в 10 тысяч квадратных метров и радовавшая посетителей Новой Голландии несколько месяцев, почти демонтирована.

Арт-объект «Жар-Птицц», вдохновившись иллюстрациями Ивана Билибина, создала группа американских художников Poetic Kimectics. Их творения хорошо известны за рубежом. Креативные художники украшали площадки Олимпиады в Пекине, пространство фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок и концертный зал Уолта Диснея.

Фото: instagram / lihoe_kalanchoe

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Теги: новая галандия , новости спб
Категории: Новости СПб

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