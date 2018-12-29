"Зенит" решил купить нового футболиста

Им станет защитник "Спортинга"(Португалия) и сборной Аргентины Маркос Акунья.

В Петербурге футбольный клуб "Зенит" решил приобрести нового игрока - им станет защитник "Спортинга"(Португалия) и сборной Аргентины Маркос Акунья. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Цена вопроса" составила 20 млн евро. По неофициальным данным, "Зенит" подпишет с Акуньей личный контракт на 4 года с зарплатой 2,5 млн евро в год. "Спортинг" ищет замену Акунье.

Справка: Маркос Акунья - чемпион Аргентины 2014 года. Он участвовал в чемпионате мира 2018 года в России. В "Спортинге" за два сезона провел 41 матч и забил 5 голов. Способен играть сразу на трех позициях — левого защитника, левого полузащитника и центрального защитника.

Фото: ВКонтакте/Смотри футбол: РПЛ