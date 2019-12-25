"Зенит" поздравил своего фотографа с юбилеем

"Палычу" исполнилось 70 лет.

В субботу, 21 марта, главному фотографу петербургского футбольного клуба "Зенит", Вячеславу Евдокимову (или просто Палычу) исполнилось 70 лет. Футболисты и фанаты поздравили юбиляра в своей официальной группе в "ВКонтакте".

Вячеслав Евдокимов начал фотографировать участников "Зенита" ещё в 1995 году. Тогда он большое внимание уделял портретным фотографиям состава и руководителей, а также ездил с командой и работал на матчах.

Также к поздравлениям присоединила Лучано Спаллетти, который несколько лет тренировал Петербургский футбольный клуб, и Сергей Семак, действующий тренер клуба.

Ранее мы писали, что "Зенит" представил символическую сборную рекордсменов клуба по количеству матчей.

Фото: vk.com/zenit