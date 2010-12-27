"Зенит" открыл голосование за звание лучшего игрока сезона

Итоги конкурса подведут 16 июня

Болельщики петербургского клуба "Зенит" выбирают лучшего игрока сезона среди пяти игроков "сине-бело-голубых".

На награду претендуют Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев, Сердар Азмун и Вильмар Барриос. Итоги конкурса подведут 16 июня. На данный момент проголосовало более 14 тысяч фанатов. Больше половины из них отдали свой голос капитану Сборной России.

Премия лучшему игроку сине-бело-голубых — совместный проект футбольного клуба "Зенит" и АЗС "Газпромнефть", сети представляющей топливо G-Drive.

Фото: ФК "Зенит"