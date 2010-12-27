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"Зенит" оштрафовали на 200 тыс. рублей за поведение своих фанатов
Сегодня, 17:52
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nadiputintseva
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"Зенит" оштрафовали на 200 тыс. рублей за поведение своих фанатов

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Футбольный клуб "Зенит" заплатит большой штраф за непристойное поведение своих фанатов на матче с ЦСКА

26 октября состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогом которого было решено оштрафовать футбольный клуб "Зенит" на сумму около 200 тысяч рублей.

30 тысяч клуб отдаст за оскорбительные скандирование фанатов в адрес соперников. За зажженные ими файеры еще 60, а за сжигание атрибутики ЦСКА еще 100 тысяч.

Стоит отметить, что ЦСКА тоже не остался без штрафов. Только 100 тысяч команда получила за шесть желтых карточек футболистов (неподобающее поведение фанатов), и по 20 за скандирование нецензурной лексики болельщиками и за бросание бумажных лент на поле.

Следующий матч "Зенита" будет с Локомотивом в воскресенье, 29 октября на "Санкт-Петербург Арена".  

 

 

 

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Теги: зенит , новости спб , футбол
Категории: Новости СПб

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