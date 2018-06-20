Фанаты сине-бело-голубых устроили акты вандализма на стадионе.

Петербургский ФК "Зенит" оштрафовали на 10 тысяч евро из-за поведения болельщиков во время игры с испанским клубом "Вильярреала". Матч прошел 14 марта на стадионе "Эстадио де ла Серамика". После игры комиссия УЕФА возбудила дело.

Фанатов оштрафовали за акты вандализма на стадионе.

Отметим, что это далеко не первый штраф для сине-бело-голубых. В марте 2017 года клуб заплатил 200 тысяч рублей после игры против "Спартака". Фанаты во время матча сжигали атрибутику соперников и ругались матом. А один из болельщиков решил продемонстрировать всем собравшимся свои ягодицы.