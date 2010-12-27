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Баскетбольный "Зенит" обыграл "Валенсию" в матче Кубка Европы
Вчера, 7:04
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lesjasap
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Баскетбольный "Зенит" обыграл "Валенсию" в матче Кубка Европы

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Петербуржцы смогли сломить боевой дух испанцев.

В Петербурге завершился четвертый этап в рамках баскетбольного турнира Кубка Европы. "Зенит" из города на Неве на площадке "Сибур-Арены" одержал победу над испанской "Валенсией", Матч завершился с результатом 104:93 в пользу хозяев.

Со стороны "сине-бело-голубых" отличился форвард Сергей Карасев. Он принес клубу 26 очков. На второй позиции - Джален Рейнольдс с 21 очками. Также стоит отметить Брэндона Дженнингса и его дабл-дабл.  

Среди соперников максимальный результат показал игрок Мэтт Томас с 22 очками.

Напомним, что следующая встреча "Зенита" пройдет 30 октября. Наши спортсмены сыграют с французами.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит Баскетбол

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