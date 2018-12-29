Баскетбольный "Зенит" обыграл хорватскую "Цедевиту"

Результат игры - 98:84.

Петербургская баскетбольная команда "сине-бело-голубых" одержала победу над хорватским клубом "Цедевита". Спортсмены выиграли у иностранцев со счетом 98:84. Встреча проводилась в рамках стадии топ-16 Еврокубка.

Самый результативным игроком матча признан Сергей Карасев. Он сумел принести в копилку "Зенита" 19 очков, а также продемонстрировать два подбора и три передачи. Второе место досталось Марко Симоновичу - он отличился 18 очками.

Напомним, что в следующий раз баскетболисты из Северной столицы выйдут на поле против "Нижнего Новгорода" 13 января.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"