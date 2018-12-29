Фланговый защитник Евгений Чернов уходит из "Зенита"

Сведения подтвердили в пресс-службе команды Северной столицы.

Футболист Евгений Чернов покидает состав петербургской команды "Зенит". По данным пресс-службы команды, игрок продолжит спортивную карьеру в другом месте. Сведения официально оглашены вечером 15 января.

"Зенит" благодарит Евгения за сотрудничество и желает удачи в дальнейшей карьере прокомментировали ситуацию представители "сине-бело-голубых"

Добавим, что конкретное место, где будет играть защитник, пресс-служба не назвала.

Напомним, что Чернов выходил на поле вместе с "Зенитом" 13 раз. За эти матчи он отличился тремя результативными передачами.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"