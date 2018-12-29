Фланговый защитник Евгений Чернов уходит из "Зенита"

Футболист Евгений Чернов покидает состав петербургской команды "Зенит". По данным пресс-службы команды, игрок продолжит спортивную карьеру в другом месте. Сведения официально оглашены вечером 15 января.
"Зенит" благодарит Евгения за сотрудничество и желает удачи в дальнейшей карьере
прокомментировали ситуацию представители "сине-бело-голубых"
Добавим, что конкретное место, где будет играть защитник, пресс-служба не назвала.
Напомним, что Чернов выходил на поле вместе с "Зенитом" 13 раз. За эти матчи он отличился тремя результативными передачами.
Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"
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