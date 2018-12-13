"Враг не пройдет!": "Зенит" навечно заблокировал фаната за спойлеры к "Игре престолов"

Заключительная серия популярного проекта вышла на экраны 20 мая.

Петербургский "Зенит" наложил пожизненный бан фанату, который заспойлерил финал популярного сериала "Игра престолов". Об этом клуб рассказал в социальных сетях.

В своем Twitter "сине-бело-голубые" выложили скриншот с замазанными данными пользователя и подписью "Заблокирован навсегда. Комментарий: За спойлер к финалу "Игре Престолов". Запись в клубе сопроводили словами "Враг не пройдет!".

Напомним, что 20 мая в эфир вышла шестая заключительная серия восьмого сезона "Игры престолов". Сериал поставлен по мотивам одноименной серии романов, знаменитой большим количеством неожиданных поворотов.

Фото: ФК "Зенит"