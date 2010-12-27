"Зенит-2" в пятый раз проиграл: на этот раз "Сочи" на "Петровском"

Теперь спортсмены готовятся к новому противостоянию против "Авангарда".

Вечером 8 августа завершился пятый тур Футбольной национальной лиги. По итогам матча между "Зенитом-2" и командой "Сочи", последние оказались сильнее. Петербургский молодежный клуб в пятый раз проиграл соперникам.

Отметим, что "Сочи" являются бывшей командой "Динамо" из Санкт-Петербурга. Гости заставили местный клуб потерпеть поражение со счетом 1:4.

По "физике" мы справляемся достойно, я считаю. Но в начале матча из-за простых, совсем детских ошибок пропускаем. Конечно, команда в шоке. Отойти даже не физически, а психологически тяжело заявил главный тренер "Зенит-2" Александр Горшков

Напомним, что в воскресенье проигравшую команду ожидает встречу с курским "Авангардом". Начало игры запланировано на 16 часов.

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