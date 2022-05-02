  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Юмор – это способ избавления от собственных страхов": участницы команды "Тайные" о пути становления в комедии
Вчера, 23:41
169
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

"Юмор – это способ избавления от собственных страхов": участницы команды "Тайные" о пути становления в комедии

0 0

Все участницы "Тайных", кроме Александры Перевертайло, пришли в юмор случайно.

Александра Грейнер, Анна Захарова, Дарья Мартыненко и Александра Перевертайло рассказали в интервью Peterburg2 об импровизации и о том, что они думают о женщине в юморе. 

Все участницы "Тайных", кроме Александры Перевертайло, пришли в комедию случайно. 

После окончания курсов мы узнали о проекте "Импровизация. Команды" в котором упор был как раз на комедию, но, поскольку там было слово "импровизация", решили, что стоит попробовать и отправили видео-заявку. <…> Именно этот проект нам позволил развить уже имеющиеся навыки и, конечно, получить много новых. 

Александра Грейнер

Жанр девушки выбрали из-за того, что для работы в нем "не нужно никаких специальных навыков, импровизацией может заниматься любой человек, любого возраста, любого социального положения, пола и остальные "любые" люди", рассказала Александра Грейнер.

Принято считать, что юмор делится на мужской и женский. Александра Перевертайло считает это некорректным.

Все-таки в традиционном патриархальном сознании женщине приписываются другие социальные роли. Некая предвзятость по отношению к женщинам в сфере развлечений не позволяет некоторым индивидам оценить шутки, которые транслирует наша команда. 

Александра Перевертайло

Участницы поговорили и о других юмористических жанрах и форматах. Приятный бонус интервью – рекомендации любимых мест Петербурга от каждой. Подробнее читайте в материале

Фото из личного архива команды "Тайные"

Теги: женский юмор, интервью
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии