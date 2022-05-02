"Юмор – это способ избавления от собственных страхов": участницы команды "Тайные" о пути становления в комедии

Все участницы "Тайных", кроме Александры Перевертайло, пришли в юмор случайно.

Александра Грейнер, Анна Захарова, Дарья Мартыненко и Александра Перевертайло рассказали в интервью Peterburg2 об импровизации и о том, что они думают о женщине в юморе.

Все участницы "Тайных", кроме Александры Перевертайло, пришли в комедию случайно.

После окончания курсов мы узнали о проекте "Импровизация. Команды" в котором упор был как раз на комедию, но, поскольку там было слово "импровизация", решили, что стоит попробовать и отправили видео-заявку. <…> Именно этот проект нам позволил развить уже имеющиеся навыки и, конечно, получить много новых. Александра Грейнер

Жанр девушки выбрали из-за того, что для работы в нем "не нужно никаких специальных навыков, импровизацией может заниматься любой человек, любого возраста, любого социального положения, пола и остальные "любые" люди", рассказала Александра Грейнер.

Принято считать, что юмор делится на мужской и женский. Александра Перевертайло считает это некорректным.

Все-таки в традиционном патриархальном сознании женщине приписываются другие социальные роли. Некая предвзятость по отношению к женщинам в сфере развлечений не позволяет некоторым индивидам оценить шутки, которые транслирует наша команда. Александра Перевертайло

Участницы поговорили и о других юмористических жанрах и форматах. Приятный бонус интервью – рекомендации любимых мест Петербурга от каждой. Подробнее читайте в материале.

Фото из личного архива команды "Тайные"