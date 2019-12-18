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"Яндекс" назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году. Первое место занимают Владимир Зеленский и президентские выборы на Украине. Популярными стали запросы о личности политика, его деятельности, важных событиях, соцсети.

Интерес россияне проявили к концертам певицы Билли Айлиш. В топ-3 попал японский разработчик геймдизайнера Хидео Кодзима в связи с недавним выходом Death Stranding. На лидирующей позиции оказалась и шведская эко-активистка Грета Тунберг.

В топ-событий попали пожар в Нотр-дам-де-Пари, протесты в Москве и выборы в Мосгордуму. Среди фильмов самые частые поисковые запросы относились к финалу "Мстителей" и "Капитану Марвел". Из российского кино первое место отдается "Т-34", среди мультфильмов - "Королю Льву". Среди сериалов россияне хотели узнать информацию об "Игре престолов", "Чернобыле", отечественных "Жуках".

В спортивном направлении топ заняли бои: Дастина Порье с Хабибом Нурмагомедовым, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева и Федора Емельяненко против Райана Бейдера. В топ-10 попали футбольные турниры, а также хоккейные матчи.

В сфере игр отличилась украинская разработка Metro Exodus. на второй строчке рейтинга - "королевская битва" Apex Legends. На третьем месте - PUBG Lite.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Яндекс" рассказал, чем интересовались петербуржцы в 2019 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

