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Водители "Яндекс-Такси" поличили возможность бесплатно обучаться английскому языку
Сегодня, 10:23
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lesjasap
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Водители "Яндекс-Такси" поличили возможность бесплатно обучаться английскому языку

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"Яндекс.Такси": дан старт проекта по обучению водителей английскому языку к ЧМ по футболу.

Сервис "Яндекс.Такси" совместно с лингвистической он-лайн школой  Skyeng запускают обучающий проект для водителей. Таксистов хотят подготовить к наплыву иностранных туристов, которые посетят Санкт-петербург в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу летом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Специалисты научат шоферов разговорным выражениям, которые могут пригодиться при перевозке англоязычных гостей. Занятия разработаны исключительно для сферы такси. Они обыгрывают типовые ситуации, которые могут возникнуть в ходе работы. Практический курс включает в себя девять видеоуроков. В них включены русские и английские субтитры. Обучение является бесплатным для представителей данной профессии. Таксист сможет смотреть видео при помощи рабочего  смартфона или планшета в свободное время. Записи интегрированы в приложение Таксометр - им пользуются сотрудники сервиса "Яндекс. Такси".

Водителям расскажут, как приветствовать пассажиров, помогут объяснить, где располагаются ближайшие банкоматы, а также научат предлагать включать отключать кондиционер. В завершении программы запланирован итоговый тест.

Фото: Pixabay.com

Теги: англйский язык , обучение , спорт , такси , чемпионат мира по футболу , яндекс такси
Категории: Новости СПб

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