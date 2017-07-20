«ЯБЛОКО» предлагает сэкономить полмиллиона на перевозке чиновников

Фракция "ЯБЛОКО" внесла в Заксобрание Петербурга законопроект, позволяющий сэкономить миллиардные расходы на перевозку чиновников. Сэкономленные средства планируется потратить на развитие города.

Как сообщает пресс-служба Фракции «ЯБЛОКО», в Заксобрание Петербурга был внесен законопроект, который позволит минимум в два раза сократить миллиардные расходы на перевозку чиновников. Сэкономленные средства планируется потратить на развитие города.



Идея законопроекта заключается в том, чтобы "пересадить" депутатов с персонального автотранспорта на дежурный, а также ввести административную ответственность за использование служебных машин в личных целях.



Руководитель фракции "ЯБЛОКО" Борис Вишневский отмечает, что в прошлом году на транспортное обслуживание петербургских чиновников и депутатов было потрачено около 1 млрд рублей, при этом расходы по этой статье продолжают расти.



По мнению Бориса Вишневского, в нынешних условиях роста стоимости проезда на общественном транспорте тратить такие деньги на перевозку петербургских чиновников неприлично.



Парламентарий рассказал, что депутаты "ЯБЛОКА" уже второй созыв не пользуется служебными автомобилями и советуют коллегам сделать то же самое.



Депутат ЗакСа Михаил Амосов считает, что право вызова дежурного автомобиля из гаража или компенсации за использование личного транспорта в служебных целях нужно предоставить лишь узкому кругу высших руководителей города, а всем остальным стоит пользоваться общественным транспортом.



По подсчетам депутата, это позволит сократить минимум на половину расходы бюджета.



Михаил Амосов предложил вложить сэкономленные деньги в развитие города.

