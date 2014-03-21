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"Восток" отразил атаку ВСУ в районе Новомихайловки

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Александр Гордеев оценил работу "Востока" на СВО.

Боевые подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении  за последние сутки проведения специальной военной операции отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, размещенные в районе Новомихайловки. Задачи реализованы при поддержке авиации и артиллерии.

Потери противника составили до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", две 152-мм гаубицы Д-20.

Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Минобороны: российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, новомихайловка, сво
Категории: Тема дня,

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