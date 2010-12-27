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Новости Куда сходить в Петербурге
"Весь мир - театр!" - новая программа Э. Радзинского
Сегодня, 19:00
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Shdaria
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"Весь мир - театр!" - новая программа Э. Радзинского

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В Санкт-Петербурге покажут премьеру новой программы "Весь мир - театр!".

В Санкт-Петербурге 29 октября состоится премьера новой программы "Весь мир - театр!" Э. Радзинского. Мероприятие пройдет в Большом Зале Филармонии им Д. Шостаковича.

Однажды Эдвард Радзинский назвал театр "нашей первой гласностью, гласностью в темноте".

Автор пьес, позже – захватывающих исторических исследований, еще позже – автор и исполнитель телемонологов "Загадки истории", создал серию исторических портретов: Наполеон, Грозный, Сталин, Распутин. Действие, стремительно разворачивающееся перед зрителем, имеет свою завязку, кульминацию и развязку. И происходит это не в прошлом, а здесь и сейчас. 

Теги: афиша спб , куда сходить в петербурге , театр
Категории: Куда сходить в Петербурге

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