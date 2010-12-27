"Весь мир - театр!" - новая программа Э. Радзинского

В Санкт-Петербурге покажут премьеру новой программы "Весь мир - театр!".

В Санкт-Петербурге 29 октября состоится премьера новой программы "Весь мир - театр!" Э. Радзинского. Мероприятие пройдет в Большом Зале Филармонии им Д. Шостаковича.

Однажды Эдвард Радзинский назвал театр "нашей первой гласностью, гласностью в темноте".

Автор пьес, позже – захватывающих исторических исследований, еще позже – автор и исполнитель телемонологов "Загадки истории", создал серию исторических портретов: Наполеон, Грозный, Сталин, Распутин. Действие, стремительно разворачивающееся перед зрителем, имеет свою завязку, кульминацию и развязку. И происходит это не в прошлом, а здесь и сейчас.