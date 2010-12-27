В колониях откроют больше производств

Подготовлен пакет поправок в Законы

Председатель комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов провел совещание «Законодательные аспекты в области содействия загрузки производственных мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы».

На обсуждение было вынесено пять важных вопросов.

Внесение изменений в Налоговый кодекс, Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в Постановление Правительства № 649 «О внесении изменений в перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта» и в Постановление Правительства № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

На совещание в июле были представители центрального аппарата ФСИН, его территориальных подразделений, руководство отдельных колоний, представители Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты, предприниматели. Достаточно подробно речь шла о практике организации труда заключенных в ряде субъектов, в том числе в республиках Коми и Карелии, Брянской области, Пермском крае, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ульяновской области, Калужской области, Волгоградской области, Челябинской области.

«Одновременно мы направили запросы в регионы, на территории которых расположены учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы. По поводу привлечения бизнеса и опыта сотрудничества бизнеса и ФСИН были направлены запросы и в региональные торгово-промышленные палаты. То есть, ситуация изучается и со стороны уголовно-исполнительной системы и со стороны бизнес сообщества. По итогам предыдущего совещания разработаны законопроекты, которые предлагаю сегодня обсудить», - сообщил Андрей Кутепов

Ввиду того, что предложенные законопроекты являются так называемым законодательным пакетом, обсуждения шли вокруг того, насколько целесообразно объединять все законопроекты по 44-ФЗ в один большой законопроект.

На сегодняшний день пенитенциарная система в полной мере не способна самостоятельно обеспечить работой всех осужденных, способных работать. Существующий механизм не предусматривает прямого финансирования из федерального бюджета на выполнение этой функции, что требует полной самоокупаемости производственной деятельности, а для минимального воспроизводства также и наличие финансового результата.

«Пакет поправок, который мы предлагаем на рассмотрение предполагает, в частности, снижение налоговой нагрузки организациям, осуществляющим производственную деятельность, которые готовы на взаимовыгодных условиях обеспечивать трудом осужденных. Предлагаем также предоставить право закупки государственным заказчикам товаров у единственного поставщика, без участия в тендере, если при производстве товара использовался труд осужденных», - отметил Андрей Кутепов.

На совещании присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты Российской Федерации, бизнеса, общественных организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.