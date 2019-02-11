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Вчера, 12:37
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KaterinaKono13
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В администрации Выборгского района состоялось экстренное совещание

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Погодные условия вносят свои коррективы в работу ответственных служб и управляющих организаций, поэтому будет усилен контроль за обеспечением своевременного проведения необходимых мероприятий.

В минувшую субботу, 9 февраля, первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович провел экстренное совещание в связи с уборкой кровель и дорог от  снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации. 

Участие в нем приняли председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин, председатель комитета дорожного хозяйства Сергей Петров и начальник отдела механизированной уборки  ООО "РАСЭМ" Андрей Крамар.

Погодные условия вносят свои коррективы в работу ответственных служб и управляющих организаций. В связи с чем, Владимир Рошкович дал поручения усилить контроль за обеспечением своевременного проведения необходимых мероприятий.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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