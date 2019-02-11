В администрации Выборгского района состоялось экстренное совещание

Погодные условия вносят свои коррективы в работу ответственных служб и управляющих организаций, поэтому будет усилен контроль за обеспечением своевременного проведения необходимых мероприятий.

В минувшую субботу, 9 февраля, первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович провел экстренное совещание в связи с уборкой кровель и дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Участие в нем приняли председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин, председатель комитета дорожного хозяйства Сергей Петров и начальник отдела механизированной уборки ООО "РАСЭМ" Андрей Крамар.

Погодные условия вносят свои коррективы в работу ответственных служб и управляющих организаций. В связи с чем, Владимир Рошкович дал поручения усилить контроль за обеспечением своевременного проведения необходимых мероприятий.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"