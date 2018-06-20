В Выборге пройдет традиционный фестиваль "От сердца к сердцу"

Участники мероприятия представят свои таланты в следующих номинациях: декоративно-прикладное, театральное, вокальное, музыкальное и хореографическое искусство.

В предстоящее воскресенье, 14 апреля, во Дворце культуры (ул. Советская, д. 16) состоится VI районный фестиваль народного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "От сердца к сердцу".

Участники мероприятия представят свои таланты в следующих номинациях: декоративно-прикладное, театральное, вокальное, музыкальное и хореографическое искусство.

В 11.00 откроется выставка декоративно-прикладного творчества, в рамках которой свои работы представят порядка 80 мастеров.

В 12.00 начнется концертная программа.

Отметим, в этом году мероприятие посвящено Году театра в России и Году ЗОЖ в Ленинградской области.

Организатором фестиваля является администрация МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО