В Петергофе автомобиль "BMW" врезался в автобус

Машина сильно пострадала, но водитель остался жив.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что ночью в Петергофе произошло серьезное ДТП. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Машина марки "BMW" врезалась в проезжающий по Санкт-Петербургскому проспекту автобус. Легковой автомобиль сильно покорежило, но, к счастью, водитель остался жив.

В комментариях под фотографиями удивляются насколько сильно столкновение разрушило транспортное средство, и отмечают, что водителю стоит отпраздновать "второй день рождения".

Ранее мы писали, что "Hyundai" влетел в "Volkswagen" на перекрестке Белы Куна и Пражской.

Фото: vk.com/spb_today