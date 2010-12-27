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"ВКонтакте" заблокировала петербургскую группу "Марша мира"
Сегодня, 19:56
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TretyakovaS
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"ВКонтакте" заблокировала петербургскую группу "Марша мира"

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Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала петербургскую группу "Марша мира".

Как сообщает "Росбалт", администрацией "ВКонтакте" была заблокирована группа "Марша мира".

Петербургские общественники назначили на 24 сентября шествие в честь Международного Дня мира.

По данным на "заглушке" на странице сайта, материал был заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры страны.

Власти города не выдали разрешение на проведение шествия.

Теги: вконтакте , новости россии , новости спб
Категории: Новости СПб

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