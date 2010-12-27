Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала петербургскую группу "Марша мира".

Как сообщает "Росбалт", администрацией "ВКонтакте" была заблокирована группа "Марша мира".



Петербургские общественники назначили на 24 сентября шествие в честь Международного Дня мира.



По данным на "заглушке" на странице сайта, материал был заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры страны.



Власти города не выдали разрешение на проведение шествия.