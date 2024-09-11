Умер актёр из фильма "Обитель" Андрей Светоносов

Причиной смерти артиста стал инсульт.

Актёр Вологодского драматического театра Андрей Светоносов умер 1 сентября. Он был известен зрителям по роли монаха в сериале "Обитель", сообщили в Вологодском драматическом театре.

Прощание с артистом пройдет 4 сентября в храме Константина и Елены в Вологде. Знакомая Светоносова в беседе с aif.ru рассказала, что он умер от инсульта.

Андрей Светоносов родился 29 декабря 1958 года. Он получил диплом в Иркутском театральном училище, после чего работал в театрах Липецка и Хабаровска. Позже он продолжил свою карьеру в Вологодском драматическом театре.

На сцене артист играл в спектаклях "Сон в летнюю ночь", "Гамлет", "Карамазовы и ад", "Человек из Подольска", "Привычное дело" и других постановках. В кино Светоносов снялся в проектах "Банкрот", "Золотой транзит" и "Великолепная пятёрка-5". Зрители запомнили его по роли монаха в сериале "Обитель".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)