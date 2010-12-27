"Удельную" закрывали на проверку из-за подозрительного предмета

Станцию метро "Удельная" закрыли из-за бесхозного предмета. Эвакуация началась в 16.15.

Во вторник, 26 декабря, закрыли на проверку уже вторую станцию подземки. На этот раз людей попросили покинуть метро "Удельная". Пассажиров попросили покинуть помещение в 16.15. те, кто не успел сесть в вагон вынуждены дожидаться открытия около входа.

Проверка заняла всего 17 минут. Уже в 16.30 станцию открыли для пассажиров.

Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина закрытия "Удельной" - это бесхозный предмет. На станции дожидались прибытия сотрудники правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба Росгвардии