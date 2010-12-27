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Новости Картина дня
"Тосно" победил "Томь" после серии пенальти
Сегодня, 22:02
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TretyakovaS
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"Тосно" победил "Томь" после серии пенальти

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Вечером 25 октября в Петербурге завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между командой Ленобласти "Тосно" и томским клубом "Томь". Хозяева победили со счетом 6:5.

В Петербурге завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между командой Ленобласти "Тосно" и томским клубом "Томь". Итог - 6:5 в пользу хозяев. 

На протяжении основного времени игры счет держался на нулевой отметке у обоих команд. Дополнительное время также не дало результатов. Итога удалось добиться только после серии пенальти.

Таким образом ФК "Тосно" выходит в четверть финала Кубка России.  

Теги: новости петербурга , новости спб , тосно томь , футбол
Категории: Картина дня

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