"Тосно" победил "Томь" после серии пенальти

Вечером 25 октября в Петербурге завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между командой Ленобласти "Тосно" и томским клубом "Томь". Хозяева победили со счетом 6:5.

В Петербурге завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между командой Ленобласти "Тосно" и томским клубом "Томь". Итог - 6:5 в пользу хозяев.



На протяжении основного времени игры счет держался на нулевой отметке у обоих команд. Дополнительное время также не дало результатов. Итога удалось добиться только после серии пенальти.



Таким образом ФК "Тосно" выходит в четверть финала Кубка России.