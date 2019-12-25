“Торжество исторической правды”: эксперт прокомментировал решение суда о признании блокады Ленинграда геноцидом

Историк уверен, что останавливаться на статистике в изучении истории нельзя, ведь каждая жертва блокады – символ героизма и трагедии.

Накануне, 20 октября, в Санкт-Петербургском городском суде огласили решение по делу о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа. Суд признал виновными оккупационные власти и войска Германии, а также союзников Третьего Рейха.

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев, который на суде выступал как научный консультант, рассказал, какое значение в российской истории имеет решение судьи.

Произошло торжество исторической правды. Юридическое осмысление преступления необходимо, потому что все должны понимать, что произошло, кто был виноват в страданиях ленинградцев, какие были последствия у случившегося. Борис Ковалев, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Научный консультант согласился с решением судьи, но отметил, что действия войск Германии, а также союзников Третьего Рейха в отношении ленинградцев правильнее было бы назвать не геноцидом, а злодейством.

Сам термин "геноцид" послевоенный, его в последнее время очень часто упоминают, в связи с чем слово стало немного затёртым,не несёт той эмоциональной силы.. Уверен, что в этом смысле смысл слова "злодейство" понимает больше людей, чем значение термина "геноцид". В советском уголовном законодательстве, а именно в указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, было понятие "злодейство". За эту статью полагалась смертная казнь через публичное повешение. Борис Ковалев, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Добавим, что злодейство в данном нормативном акте означало убийство и истязание гражданского населения и пленных красноармейцев.

На суде было названо число погибших в блокаду и причиненный ущерб. Историк отметил, что эти данные очень важны: люди должны знать масштаб трагедии. Эксперт добавил, что останавливаться на статистике в изучении истории нельзя, ведь каждая жертва блокады – символ героизма и трагедии. В период блокады погибло не менее 1 093 842 человек, причиненный ущерб составил 35.309 трлн рублей.

Это историческая память и национальная трагедия. У каждой жертвы злодейства есть имя, судьба. Мы должны знать и помнить их. Другие страны не хотят быть благодарными за то, что наши военные смогли одержать победу. Но самое главное – чтобы мы помнили о подвиге наших предков. Борис Ковалев, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Добавим, что жители осажденного города делали все возможное, чтобы спасти Ленинград от врага. Спортсмены-альпинисты маскировали исторические здания с помощью серой краски и деревянной обшивкой в лютые морозы, обессиленные музыканты поддерживали дух горожан, выступая в филармонии, сотрудники Института растениеводства имени Вавилова во время голода сумели сохранить фонд зерновых культур, а шоферы возили хлеб по Дороге жизни.

Фото: личный архив Б.Н. Ковалёва