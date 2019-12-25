Актер Владимир Кошевой рассказал, что подтолкнуло его на создание блога в TikTok

На актера подписано 54,7 тысячи человек, количество лайков достигло 1,3 млн.

Российский актер театра и кино Владимир Кошевой – самобытный артист, известный массовому зрителю по ролям в кино и театре. Раскольников в одной из последних экранизаций "Преступения и наказания"? Он. Молодой Джугашвили в спектакле "Рождение Сталина" Александринского театра? Тоже он.

Но теперь у него новый виток признания – с июля 2020 года артист ведет свой блог на платформе TikTok. Там Кошевой рассказывает про актерскую жизнь, также иногда радует свою аудиторию забавными роликами и пародиями. На актера подписано 54,7 тысячи человек, количество лайков достигло 1,3 млн. Piter.tv узнал, что подтолкнуло актера на создание блога, и какой у него любимый ролик.

Как рассказал актер, однажды ему стало интересно, что из себя представляет TikTok. Со временем Кошевой понял, что благодаря блогу он отвлекается от повседневности. В блоге Кошевого можно узнать, как проходит день актера.

Также пользователи могут взвесить все плюсы и минусы отношений с артистом или же узнать, какие вопросы бесят актеров.

Несмотря на то, что мне уже почти 45 лет, все равно хочется какой-то радости испытать. Владимир Кошевой

Идеи для своих роликов актер придумывает сам. Они могут прийти в голову как в перерывах между съемками, так и на прогулке с друзьями. Так и родился любимый ролик Кошевого – про магазин "Пятерочка", который он вместе с друзьями снял в Петербурге.

Следом за этим видео появляется ролик с дегустацией продуктов "Красной цены". По словам артиста, видео он снял ради забавы и на спор.

Все идеи для роликов придумываю я сам. Это своего рода импровизация. Снимаю ролики в разное время, не всегда после спектаклей или съемок. Если я гуляю с друзьями и мне придет идея в голову, то я прошу их снять несколько видео, чтобы потом можно было что-то придумать. Владимир Кошевой

В блоге Кошевого можно также увидеть пародию на фрика Дашу Корейку или ролики с отсылками к Ольге Бузовой и Евгению Понасенкову.

Искать мотив в действиях актера не стоит. По словам Кошевого, он просто увидел ролики в интернете и решил создать нечто похожее, но уже в своем блоге. В комментариях под роликом с участием Ольги Бузовой начались бурные дискуссии. Многие пользователи обвинили певицу в непрофессионализме, однако у Кошевого на этот счет свое мнение.

Как вы относитесь к тренду появления в театре непрофессионалов – публичных людей, не получавших актерское образование?

В наше время всё возможно. Мир действительно меняется, и нужно это принимать. Необязательно иметь образование, чтобы быть талантливым человеком. Талант и без образования может существовать. Владимир Кошевой

Более того, актер всегда найдет время на то, чтобы лично ответить на каждый комментарий своего зрителя. Он уделяет этому время ночью или же в перерывах между съемками, когда есть свободный час.

Но лучше я потрачу его на прочтение книги, чем на TikTok. Владимир Кошевой

Текст: Анастасия Миллер

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.tv

Видео: TikTok / vladimirkoshevoy0