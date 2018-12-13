"Теплосеть" проведет испытания в Кировском районе Петербурга

В нашем городе продолжается подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону.

В среду, 29 мая, компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" проверит тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе города.

В места проведения испытаний входит ряд улиц и проспектов. Проверка затронет дорогу на Турухтанные острова, улицы Кронштадтскую, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловскую, а также улицу Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, Трамвайный проспект, проспект Маршала Жукова, пр. Стачек и проспект Ветеранов.

В "Теплосети" рекомендуют при нахождении признаков повреждения коммуникаций в зоне испытаний сообщать об опасности по телефонам 004 (с мобильного - 112). При этом необходимо соблюдать простые правила безопасности, напоминают в компании.

Фото: Pixabay, "Теплосеть"