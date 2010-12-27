11 ноября народная артистка РФ Тамара Абросимова отмечает в родном театре им. Комиссаржевской свой 80-й день рождения. Актриса проведет вечер в цикле "Театральные встречи на Итальянской". Эпизоды из спектаклей с ее участием, поздравления от коллег и учеников, рассказы о театральной деятельности.
Также весь ноябрь театр будет показывать спектакли с участием Абросимовой – артистка служит театру уже 56 лет.
Но о встрече с народной артисткой – ни слова больше! Приходите на встречу.
Цена: от 300 рублей
Адрес: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19
Фото: teatrvfk.ru
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