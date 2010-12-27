Творческая встреча с Тамарой Абросимовой.

11 ноября народная артистка РФ Тамара Абросимова отмечает в родном театре им. Комиссаржевской свой 80-й день рождения. Актриса проведет вечер в цикле "Театральные встречи на Итальянской". Эпизоды из спектаклей с ее участием, поздравления от коллег и учеников, рассказы о театральной деятельности.

Также весь ноябрь театр будет показывать спектакли с участием Абросимовой – артистка служит театру уже 56 лет.

Но о встрече с народной артисткой – ни слова больше! Приходите на встречу.

Цена: от 300 рублей

Адрес: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: teatrvfk.ru