На видео Аэромен упорно бьется об витрину продуктового магазина.

"Танцующий человечек" рассмешил петербуржцев. Соответствующее видео с ним разместили пользователи соцсетей.

На кадрах Аэромен упорно бьется об витрину продуктового магазина.

Просится в магазин на Измайловском, но не пускают сообщает петербуржец

Надувная фигура создает характерный звук, когда ударяется об стекло. Некоторые из посетителей отметили, что сначала испугались этого "покупателя", но затем им стало очень смешно.

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