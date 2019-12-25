"Светские львицы" приехали на презентацию модного дома в Петербург

Мероприятие прошло с 4 на 5 февраля.

Французский модный дом Louis Vuitton устроил торжественный ужин в честь презентации новой коллекции. Мероприятие прошло в Мраморном дворце в Петербурге в ночь на 5 февраля. Гостями вечера стали известные светские дамы, они активно делились снимками в Instagram.

Из Москвы на презентацию прибыли Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и Наталья Якимчик. Особо тщательно событие освещала Яна Рудковская: продюсер выложила под 50 сториз в социальной сети.

"Тот случай когда почувствовала себя принцессой на ужине LV в Мраморном Дворце , с которым связано столько таинственных легенд Санкт -Петербурга", — написала продюсер.

Светлана Бондарчук описала шоу как "фантастическое", а на следующий день отправилась в Эрмитаж.

Также на вечере присутствовала пара Олег и Виктория Шеляговы. О присутствии "главного похоронщика России", как он себя называет, удалось узнать благодаря фотографии Натальи Якимчук. Виктория, наоборот, делилась видео с события.

Фото: Светлана Бондарчук, Яна Рудковская / Instagram